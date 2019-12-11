"Слуга народа" в России: после вырезанной шутки про Путина сериал сняли с эфира
Российский телеканал "ТНТ" вырезал из украинского сериала "Слуга народа" шутку про президента Владимира Путина и в тот же день отменил показ следующих серий.
Источник: "Медуза"
Детали: Сериал показывали только один день, 11 декабря. Вместо "Слуги народа" в программе телеканала 12 и 13 декабря – сериалы "Интерны" и "СашаТаня".
В ТНТ сообщили, что не собирались показывать больше трех серий. Показ первых серий в эфире был якобы "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".
Что предшествовало: 11 декабря российский телеканал ТНТ начал показывать сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. Из первой серии исчезла шутка про Путина.
Предыстория:
- С 11 ноября основной государственный белорусский телеканал "Беларусь 1" показывал украинский сериал "Слуга народа" в вечерний прайм-тайм.
- В мае РосСМИ сообщали, что "Яндекс" приобрел эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала "Слуга народа" в главной роли с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Впервые кричалку о Путине выполнили в Харькове 30 марта 2014 года.
- После этого ее использовали на различных политических акциях и пикетах.
- Позже к ее выполнению привлекался даже тогдашний исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица.
- В разных странах также записывали каверы на собственных языках.