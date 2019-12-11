"Слуга народа" в России: после вырезанной шутки про Путина сериал сняли с эфира

Российский телеканал "ТНТ" вырезал из украинского сериала "Слуга народа" шутку про президента Владимира Путина и в тот же день отменил показ следующих серий.

Источник: "Медуза", "Лентач"

Детали: Сериал показывали только один день, 11 декабря. Вместо "Слуги народа" в программе телеканала 12 и 13 декабря – сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

В "ТНТ" сообщили, что не собирались показывать больше трех серий. Показ первых серий в эфире был якобы "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы". Остальные серии покажут в сети.

Российские СМИ также сообщили: по реакции соцсетей можно понять, что жители восточных регионов России посмотрели версию без цензуры.

Что предшествовало: Российский телеканал "ТНТ" цензурировал первую серию украинского сериала "Слуга народа" в части, где речь идет о президенте РФ Владимире Путине.

11 декабря российский телеканал ТНТ начал показывать сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. Из первой серии исчезла шутка про Путина.

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