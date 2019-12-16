ООС: 7 обстрелов, двое раненых

15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, двое военных получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Вчера, 15 декабря, два военнослужащего Объединенных сил были ранены.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 1 обстрел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

Дословно: "С начала суток, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет".