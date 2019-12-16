Представители ОРДЛО встретились с депутатом ПАСЕ в Минске, Украина – против

В столице Беларуси Минске 15 декабря состоялась встреча представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и депутата немецкого парламента от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", депутата ПАСЕ Ульриха Йоме.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на БелаПАН

Прямая речь Йоме: "Мы провели первую неформальную беседу здесь, в Минске. Я об этом разговоре проинформировал посла Украины. Мы, представители партии "Альтернатива для Германии", хотели бы выступить честными посредниками и будем информировать и немецкие, и украинские ведомства о том, что произошло и о планируемых разговорах".

Детали: Немецкий депутат выразил надежду, что в ближайшие месяцы благодаря таким встречам смогут "сделать значительные шаги в направлении мира" на Донбассе.

Йоме рассказал, что в Совете Европы он инициировал налаживание переговоров между так называемыми "ДНР" и "ЛНР" и Украиной, а также просил дать возможность Донецку и Луганску выложить в СЕ свою позицию.

Он также добавил, что в переговорах между Германией, Францией, Россией и Украиной "отсутствует очень важный участник – отдельные районы Донецкой и Луганской областей".

Сайты боевиков пишут, что во встрече с немецким депутатом приняли участие трое их представителей.

В частности, представитель группировки "ЛНР" на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Владислав Дейнего высказался за прямой диалог между ОРДЛО и Киевом "на основе объективного подхода, всех обстоятельств и при посредничестве стран-гарантов "нормандского процесса".

Дейнего заявил, что белорусский МИД был проинформирован о его переговорах с немецким депутатом.

В то же время посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что ему и посольству об этой встрече никто не сообщил.

Вместе с тем он добавил, что Украина против таких встреч, потому что они в определенной степени легитимизируют незаконные вооруженные формирования, которыми являются так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Кизим подчеркнул, что все переговоры должны проходить в рамках Трехсторонней контактной группы, следующее заседание которой запланировано на 18 декабря.

В МИД Беларуси заявили, что возможно, комментарий о встрече представителей ОРДЛО с Йоме будет позже.