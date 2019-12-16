Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представители ОРДЛО встретились с депутатом ПАСЕ в Минске, Украина – против

Понедельник, 16 декабря 2019, 09:59
Представители ОРДЛО встретились с депутатом ПАСЕ в Минске, Украина – против

В столице Беларуси Минске 15 декабря состоялась встреча представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и депутата немецкого парламента от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", депутата ПАСЕ Ульриха Йоме.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на БелаПАН

Прямая речь Йоме: "Мы провели первую неформальную беседу здесь, в Минске. Я об этом разговоре проинформировал посла Украины. Мы, представители партии "Альтернатива для Германии", хотели бы выступить честными посредниками и будем информировать и немецкие, и украинские ведомства о том, что произошло и о планируемых разговорах".

Детали: Немецкий депутат выразил надежду, что в ближайшие месяцы благодаря таким встречам смогут "сделать значительные шаги в направлении мира" на Донбассе.

Йоме рассказал, что в Совете Европы он инициировал налаживание переговоров между так называемыми "ДНР" и "ЛНР" и Украиной, а также просил дать возможность Донецку и Луганску выложить в СЕ свою позицию.

Он также добавил, что в переговорах между Германией, Францией, Россией и Украиной "отсутствует очень важный участник – отдельные районы Донецкой и Луганской областей".

Сайты боевиков пишут, что во встрече с немецким депутатом приняли участие трое их представителей.

В частности, представитель группировки "ЛНР" на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Владислав Дейнего высказался за прямой диалог между ОРДЛО и Киевом "на основе объективного подхода, всех обстоятельств и при посредничестве стран-гарантов "нормандского процесса".

Дейнего заявил, что белорусский МИД был проинформирован о его переговорах с немецким депутатом.

В то же время посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что ему и посольству об этой встрече никто не сообщил.

Вместе с тем он добавил, что Украина против таких встреч, потому что они в определенной степени легитимизируют незаконные вооруженные формирования, которыми являются так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Кизим подчеркнул, что все переговоры должны проходить в рамках Трехсторонней контактной группы, следующее заседание которой запланировано на 18 декабря.

В МИД Беларуси заявили, что возможно, комментарий о встрече представителей ОРДЛО с Йоме будет позже.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОГерманияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
Все новости...
Реклама: