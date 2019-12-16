В Украине готовятся узаконить двойное гражданство, своего рода "программу иммиграции", нацеленную на наполнение страны людьми.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

По его словам, первый шаг к этому уже сделан - президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную раду.

"Этот документ, вероятно, еще предстоит обсудить в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом", – отметил он.

Украине необходимо "наполнение людьми для развития нашей страны", говорит Соколюк.

"Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, есть ли у них также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из другого гражданства для получения украинского паспорта", – отметил он.

В то же время будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор, добавил чиновник.

"Двойное гражданство – это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. Поэтому должны предложить определенным категориям мигрантов: "Приезжайте в Украину"... Но лозунга "Приезжайте!" – недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы поощряла это сделать", – подчеркнул руководитель ГМС.

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