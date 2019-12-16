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Украина поднялась в рейтинге борьбы с глобальным потеплением

Понедельник, 16 декабря 2019, 10:39
Украина поднялась в рейтинге борьбы с глобальным потеплением

Украина входит в топ-20 стран, которые эффективно борются с изменениями климата, но это не является результатом эффективной политики правительства.

Источник: доклад NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network (CCPI)

Детали: Украина занимает 17 место в рейтинге Climate Change Performance Index 2020..Пры этом отмечается, что на показатели Украины влияет политический и экономический кризис.

 

Эксперты подчеркивают, что сокращение выбросов парниковых газов и использования энергии в период 2012-2017 годов обусловлено конфликтом на Донбассе, угледобывающем и индустриальном регионе, а не является результатом эффективной климатической политики.

Отсутствие климатической политики также отражается в очень низком рейтинге эффективности национальной климатической политики страны.

 

Первые три места в рейтинге, как и в предыдущие годы, пустые, поскольку ни одна страна, как говорится в докладе, не делает достаточно, чтобы достичь необходимых показателей.

Четвертое место в рейтинге занимает Швеция, а последнее 61 место - США.

Что было раньше: В прошлом году Украина находилась в рейтинге на одну ступеньку ниже - на 18 месте. А 2018 на 20 месте.

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Темы: экологиярейтинг Украины
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