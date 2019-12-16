Жена Порошенко уходит из Культурного фонда из-за давления Офиса президента – "ЕС"

Председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении полномочий в фонде.

Источник: видеообращение жены пятого президента Украины

Детали: Относительно мотивов этого решения, отмечается, что таким образом она хочет предотвратить давление со стороны действующей власти на членов команды УКФ.

Марина Порошенко сообщает, что несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта на наблюдательный совет УКФ поступило "предложение" досрочно прекратить ее полномочия как председателя наблюдательного совета.

Порошенко считает, что этот шаг инициирован Офисом президента и "о культуре в этой ситуации там явно не думали".

Порошенко подчеркивает, что при ее председательстве "фонд состоялся и стал действенным и эффективным институтом развития украинской культуры", но, очевидно, новую власть не устраивает именно ее кандидатура.

Прямая речь: "Претензия ко мне одна – моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь им. Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры, – вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост – тоже не буду. Я имею честь!".

Дополнительно: Порошенко поблагодарила команду и подтвердила, что и в дальнейшем будет заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием, культурными и художественными проектами.

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