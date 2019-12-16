В Кремле отреагировали на инициативы Зеленского изменить Конституцию Украины

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Понедельник, 16 декабря 2019, 13:29

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти в РФ проанализируют "на предмет соответствия минским договоренностям".

Источник: заявление Пескова, российское издание ТАСС

Прямая речь Пескова: "Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и "формуле Штайнмайера".

Детали: По словам Пескова, в законопроекте "нет ничего, что может дискутироваться - есть минские договоренности, и в Париже стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям".

16 декабря текст законопроекта №2598 о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти появился на сайте Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства.

Законопроектом ликвидируется понятие "район", вводится "округ" и внедряется институт префектов вместо местных государственных администраций.

Так предлагается ввести следующий перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым.

Предлагается исключить перечень конкретных названий всех областей Украины, закрепленный в действующей редакции Конституции.

Темы: Зеленский Конституция Украина Росcия


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