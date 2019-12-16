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На "Львовугле" обыски: горняков отправляли не в шахты, а строить жилье

Понедельник, 16 декабря 2019, 15:17
На Львовугле обыски: горняков отправляли не в шахты, а строить жилье

Правоохранители Львовщины задокументировали факты использования труда шахтеров в личных интересах руководством шахт ГП "Львовуголь".

Источник: прокуратура Львовской области

Дословно: "Установлено, что несколько руководителей шахт ГП "Львовуголь" не по назначению использовали труд подчиненных.

В настоящее время на 6 шахтах провели обыски, устанавливается причастность к злоупотреблениям руководителей всех звеньев шахтных предприятий". 

 

Детали: Правоохранители зафиксировали, что руководитель шахты на протяжении нескольких месяцев привлекал 5 шахтеров к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене.

Также выяснилось, что отдельные работники занимались в рабочее время предпринимательством, некоторые – систематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия (в течение года более 50 краткосрочных выездов), а некоторые – изготовляли на территории шахты тротуарную плитку на продажу на оборудовании, подключенном к сети шахты.

При этом, согласно табелю учета рабочего времени, шахтеры якобы работали под землей.

Также прокуратура зафиксировала случаи длительного отсутствия 40 работников на рабочем месте. Вместе с там все эти люди получали заработную плату – от 15 до 23 тысяч гривен в месяц.

По данному факту расследуется уголовное производство по ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Украинская правда
Темы: Львовщинашахтыпрокуратураправа человека
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