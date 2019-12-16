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Медведчука могут лишить почётного звания: слово за Зеленским

Понедельник, 16 декабря 2019, 15:30

Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию о снятии звания заслуженного юриста с депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, которая набрала необходимое количество подписей.

Источник: петиция на сайте президента

Детали: Петиция требует отмены указа президента № 422/92 от 18.08.1992 в части присвоения Медведчуку звания "Заслуженный юрист Украины".

Основанием для снятия звания является то, что, по заключению исследования, Медведчук будучи адвокатом поэта Василия Стуса, нарушил свой профессиональный долг, фактически отказавшись защищать его в суде.

Кроме того, как напоминает автор, в 1985 году Медведчук похожим образом "защищал" диссидента Николая Кунцевича.

Питицию составил Владислав Грезев, ссылаясь на публикацию адвокатов Романа Тытыкало и Ильи Костина "Стус без шанса на защиту: медвежья услуга Медведчука. Правовой анализ судебного дела диссидента 35 лет спустя", опубликованную Украинской правдой.

По состоянию на 16 декабря петиция набрала более 25 тысяч подписей, поэтому должна быть рассмотрена президентом.

Напомним: Медведчук был назначен адвокатом Стуса в 1980 году. В ходе судебного процесса, поэт отказался от услуг Медведчука, заявив, что второй прокурор по делу ему не нужен. Он был приговорен к 10 годам принудительных работ и 5 лгодам ссылки. Стус умер в лагере особого режима ВС-389/36 (Россия) 4 сентября 1985 года.

Темы: МедведчукЗеленский
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