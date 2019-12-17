Полиция Киева задержала депутата за вымогательство и похищение человека

Полиция разоблачила группу из 6 человек, занимавшихся вымогательством у двух "субъектов хозяйствования". Среди задержанных – депутат Киевского областного совета.

Источник: полиция Киева

Сообщение полиции: "Злоумышленники пытались завладеть 860 тысячами долларов путем угрозы применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия..."

Детали: Правоохранители документировали преступную деятельность в течение года.

Шестерым фигурантам, один из которых депутат областного совета, сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция также пытается привлечь к ответственности заказчиков преступления, среди которых граждане другого государства.

Напомним: