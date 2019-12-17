Минюст хочет создать частные СИЗО, но не тюрьмы

Министр юстиции Денис Малюська заявил о намерениях создать частные СИЗО, подчеркнув, что тюрьмами должно заниматься государство.

Источник: "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы хотим сделать частные СИЗО, частные тюрьмы – нет.

Коротко почему нет, потому что это бизнес, большой бизнес. И появляется такой бизнес, который заинтересован в том, чтобы людей в тюрьмах было больше. Они не заинтересованы в том, чтобы людей перевоспитывать, чтобы людей отправлять на волю, чтобы применять другие, более дешевые способы наказания...

Соответственно, нет, мы не пойдем на приватизацию тюрем. Мы пойдем на приватизацию СИЗО. И у нас действительно появятся частные СИЗО – это следственные изоляторы, где лица содержатся до приговора суда."

Детали: Министр привел примеры страны, где существовали или существуют частные тюрьмы. По его словам, такая инициатива была провальной, поскольку на ней стали зарабатывать, соответственно количество заключенных увеличилось.

Также Малюська добавил, что если условия содержания человека будут улучшены, то за это должен платить непосредственно тот, кто находится в этих условиях. Он считает, что это позволит привлечь новые средства, которые можно направить на улучшение условий для тех, кто находится бесплатно.