Эпоха рейдерства закончилась – Малюська

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Вторник, 17 декабря 2019, 04:45

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине уже не действуют рейдерские группы, хотя иногда встречаются единичные случаи рейдерства.

Источник: "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "О системном рейдерстве, что я имел в виду. В Украине сейчас нет активно работающих групп или компаний, которые зарабатывают свои деньги на том, что они рейдеруют бизнес или граждан, владельцев крупных объектов недвижимости. Это прекращено.

Бывают единичные случаи когда кто-то, где-то на каком-то мелком объекте ... разовый случай. Это все еще происходит. Мы не можем сказать, что полностью прекращено рейдерство в стране. Но эпоха рейдерства закончилась, это однозначно."

Детали: Малюська отметил, что проблема отсутствия громких дел и наказаний для рейдеров на самом деле существует. Однако Минюст не отвечает за правоохранительные органы, которые должны работать в этом направлении. 

Со своей стороны министр пообещал "теплый прием" рейдерам в пенитенциарных учреждениях.

Во время этого эфира премьер-министр Алексей Гончарук также заявил, что за последние полгода не было зафиксировано случаев рейдерства, хотя ранее такие факты были.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Кабинет министров рейдерство


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