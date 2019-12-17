Миссия ОБСЕ отчитывается об уменьшении количества взрывов на Донбассе

Специальная миссия ОБСЕ на выходных зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 16 декабря

Дословно: "В период с вечера 13 до вечера 14 декабря СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

В период с вечера 14 до вечера 15 декабря Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, если сравнивать с предыдущими сутками."

Детали: Наблюдатели видели реактивные системы залпового огня рядом с линиями отвода вооружение в неподконтрольных правительству районе Луганской области.

Свободу передвижения патрулей миссии ограничивали в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области: вблизи Приморского, Таврического, Заиченко и Верхньошироковского.