Миссия ОБСЕ отчитывается об уменьшении количества взрывов на Донбассе

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Вторник, 17 декабря 2019, 05:58

Специальная миссия ОБСЕ на выходных зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 16 декабря

Дословно: "В период с вечера 13 до вечера 14 декабря СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

В период с вечера 14 до вечера 15 декабря Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, если сравнивать с предыдущими сутками."

Детали: Наблюдатели видели реактивные системы залпового огня рядом с линиями отвода вооружение в неподконтрольных правительству районе Луганской области.

Свободу передвижения патрулей миссии ограничивали в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области: вблизи Приморского, Таврического, Заиченко и Верхньошироковского.

Украинская правда
Темы: ОБСЕ Донбасс


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