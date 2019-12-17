Трамп оправдывает визит Джулиани в Украину

Президент США Дональд Трамп стал на защиту поездки своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украине, заявив о его любви к Штатам.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ

Прямая речь: "Он великий человек, который любит нашу страну, и он делает это из-за любви, поверьте мне."

Детали: По словам главы Белого дома, адвокат пока сообщил ему не очень много информации. Кроме этого, Трамп отметил, что Джулиани "знает, что делает", назвав его "борцом с преступностью".

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