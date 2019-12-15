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Джулиани обнародовал выводы из поездки в Украину

Воскресенье, 15 декабря 2019, 22:39
Джулиани обнародовал выводы из поездки в Украину

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину, а также в Будапешт и Вену, по делу об импичменте Трампа.

Источник: серия сообщений Джулиани в Twitter

Прямая речь: "После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду, стоящую за этим импичментом, и показывают, что Дональд Трамп не совершил правонарушений".

Детали: По словам Джулиани, коррупция в 2016 году в Украине была настолько масштабной, что обязанностью Трампа было просить об американо-украинском расследовании.

"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена. Кроме того, заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа", - заявил он.

Джулиани также утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин имеет документы, подтверждающие отмывания денег компанией Burisma и Байденами.

О Шокине: "Уволенный за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды умер, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов".

Об экс-генпрокуроре Юрии Луценко: "Записи, подтверждающие, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания. Документы, которые показывают, что она отказывали в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов. Четкий документ подтверждения отмывания денег Burisma и Байденами".

Об импичменте Трампа: "Импичмент от демократов за невиновное поведение призван помешать таким расследованием коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; широкое нецелевое использование миллиардов, преимущественно долларов США; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа".

Что было ранее: В начале декабря адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани непублично встретился с несколькими украинскими политиками в Киеве и Будапеште.

Целью встреч, по информации американских СМИ, был сбор данных, которые бы помогли Трампу по делу об импичменте.

Позже Джулиани заявил, что во время поездки в Украину собрал очень много полезной информации и работает над изложением для Трампа своих выводов из поездки в 20-страничном отчете.

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Украинская правда

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Темы: США
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