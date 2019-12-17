Автобус "Херсон-Москва" врезался в грузовик: есть погибшие и много пострадавших

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Вторник, 17 декабря 2019, 10:56

Вечером 16 декабря на автодороге Копти-Глухов-Бачевск в Бахмачевском районе столкнулись грузовик "Iveco" и встречный рейсовый автобус "Неоплан" сообщением "Херсон-Москва".

Источник: пресс-служба полиции Черниговской области

Дословно: "По предварительной информации, водитель автобуса во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Во время столкновения с полуприцепа грузовика вылетели рулоны прессованной бумаги и повредили проезжающий автомобиль "Toyota Camry".

Вследствие ДТП водитель автобуса и двое пассажиров погибли на месте, 16 человек госпитализированы в Бахмацкую больницу с травмами различной степени тяжести. В числе травмированных - переменный водитель и пассажиры автобуса, а также водитель грузовика и пассажир легковой "Тойоты"".

 

Детали: Отмечается, что грузовиком управлял гражданин Сербии, а за рулем автобуса находился гражданин Украины.

Правоохранители сообщают, что обеспечили временный приют для матери с 8-месячным младенцем - единственным ребенком среди пассажиров потерпевшего автобуса. Полицейские оперативно договорились с жителями ближайшей деревни, которые охотно приняли женщину с ребенком.

 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц). Максимальное наказание - до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Украинская правда
Темы: ДТП полиция


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