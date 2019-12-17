Под Радой подрались "Нацкорпус" и полиция: пострадали журналисты
Под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли.
Источник: hromadske
Детали: Представители националистической организации "Нацкорпус" хотели установить палатки перед зданием парламента.
Полицейские спецназначения спросили, есть ли у них разрешение на это. В результате произошли стычки протестующих со стражами порядка.
Сутички біля Ради між "Нацкорпусом" та силовиками — наші журналісти перебувають на місці подій pic.twitter.com/ArsaQsBFTR— hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019
Представители "Нацкорпусу" облили полицейских зеленкой, а те в свою очередь использовали слезоточивый газ.
⚡️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh— hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019
Отмечается, что в столкновениях пострадали двое журналистов – Виктория Рощина и оператор Алексей Никулин. Их забрызгали слезоточивым газом.
Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала драку.
Предыстория:
- 17 декабря под Верховной Радой проходят одновременно четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек.