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Под Радой подрались "Нацкорпус" и полиция: пострадали журналисты

Вторник, 17 декабря 2019, 11:13
Под Радой подрались Нацкорпус и полиция: пострадали журналисты

Под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли.

Источник: hromadske

Детали: Представители националистической организации "Нацкорпус" хотели установить палатки перед зданием парламента.

 
фото с facebook Roman Igorevich Petushkov

Полицейские спецназначения спросили, есть ли у них разрешение на это. В результате произошли стычки протестующих со стражами порядка.

Представители "Нацкорпусу" облили полицейских зеленкой, а те в свою очередь использовали слезоточивый газ.

Отмечается, что в столкновениях пострадали двое журналистов – Виктория Рощина и оператор Алексей Никулин. Их забрызгали слезоточивым газом. 

 
фото с facebook Roman Igorevich Petushkov

Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала драку.

 
фото с facebook Roman Igorevich Petushkov

Предыстория: 

  • 17 декабря под Верховной Радой проходят одновременно четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек.

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Темы: Верховная Рададракаакцииполиция
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