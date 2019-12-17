Под Радой подрались "Нацкорпус" и полиция: пострадали журналисты

Под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли.

Источник: hromadske

Детали: Представители националистической организации "Нацкорпус" хотели установить палатки перед зданием парламента.

Полицейские спецназначения спросили, есть ли у них разрешение на это. В результате произошли стычки протестующих со стражами порядка.

Сутички біля Ради між "Нацкорпусом" та силовиками — наші журналісти перебувають на місці подій pic.twitter.com/ArsaQsBFTR — hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Представители "Нацкорпусу" облили полицейских зеленкой, а те в свою очередь использовали слезоточивый газ.

⚡️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh — hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Отмечается, что в столкновениях пострадали двое журналистов – Виктория Рощина и оператор Алексей Никулин. Их забрызгали слезоточивым газом.

Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала драку.

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