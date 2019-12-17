17 декабря под Верховной Радой проходят одновременно четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек.

Источник: "Украинская правда", "Интерфакс-Украина", полиция Киева

Детали: В частности, митингуют против открытия рынка земли. Люди продолжают подходить к парламенту колоннами от метро "Арсенальная". Их сопровождают правоохранители с собаками и полиция диалога.

фото уп

Также полицейские стоят группами по несколько человек через определенные промежутки до площади Славы.

Движение транспорта в направлении ВР ограничили правоохранители.

фото уп

Митингующие держат плакаты "Продажа земли – предательство Украины", "Руки прочь от государственных земель".

Кроме того, на площади Конституции несколько сотен людей с флагами организации "АвтоЕвроСила" требуют от депутатов упростить систему растаможки автомобилей на регистрации стран ЕС. После митинга возле Верховной Рады они намерены пройти колонной к зданию Кабинета Министров, расположенному поблизости на улице Грушевского.

Также под стенами Рады присутствуют противники законопроекта №0931, который предусматривает приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации. Они называют себя защитниками христианских ценностей и держат в руках плакаты с требованием прекратить уничтожение свободы вероисповедания, а также введение гендерной теории в системе образования.

фото УП

Члены Федерации профсоюзов Украины пришли поддержать законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1. Они требуют не допустить тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест, выступают против разрушения существующей системы социальной защиты и за сохранение социальных стандартов.

Автомобильное движение по улице Грушевского от Крепостного переулка до улицы Садовой перекрыто. Также перекрыто движение на улице Шелковичной на участке от Институтской до Грушевского.

Полиция Киева сообщает, что правоохранители заступили на усиленное дежурство.

К охране общественного порядка в правительственном квартале привлечены полицейские, нацгвардийце, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать закон, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

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