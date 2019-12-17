17 декабря под Верховной Радой собрались несколько сотен людей, которые выступают против открытия рынка земли.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Люди продолжают подходить к парламенту колоннами от метро "Арсенальная". Их сопровождают правоохранители с собаками и полиция диалога.

Также полицейские стоят группами по несколько человек через определенные промежутки до площади Славы.

Движение транспорта в направлении ВР ограничили правоохранители.

Митингующие держат плакаты "Продажа земли – предательство Украины", "Руки прочь от государственных земель".