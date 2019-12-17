Под Радой митингуют против продажи земли
352 просмотра
Вторник, 17 декабря 2019, 09:41
17 декабря под Верховной Радой собрались несколько сотен людей, которые выступают против открытия рынка земли.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Люди продолжают подходить к парламенту колоннами от метро "Арсенальная". Их сопровождают правоохранители с собаками и полиция диалога.
Также полицейские стоят группами по несколько человек через определенные промежутки до площади Славы.
Движение транспорта в направлении ВР ограничили правоохранители.
Митингующие держат плакаты "Продажа земли – предательство Украины", "Руки прочь от государственных земель".
Украинская правда
powered by lun.ua