Под Радой митингуют против продажи земли

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Вторник, 17 декабря 2019, 09:41

17 декабря под Верховной Радой собрались несколько сотен людей, которые выступают против открытия рынка земли.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Люди продолжают подходить к парламенту колоннами от метро "Арсенальная". Их сопровождают правоохранители с собаками и полиция диалога. 

 

Также полицейские стоят группами по несколько человек через определенные промежутки до площади Славы. 

 

Движение транспорта в направлении ВР ограничили правоохранители. 

 

Митингующие держат плакаты "Продажа земли – предательство Украины", "Руки прочь от государственных земель".

Украинская правда
Темы: земля Верховная Рада акции


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