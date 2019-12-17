У российского бомбардировщика в полете отказал двигатель
Вторник, 17 декабря 2019, 11:51
В Астраханской области России дальний бомбардировщик Ту-22М после отказа двигателя выполнил посадку на грунт
Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ, ТАСС
Детали: 17 декабря в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М отказал двигатель.
Как сообщается, экипажу удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт. Самолет получил повреждения и загорелся. Летчики не пострадали.
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М спроектирован в 1977 году. Самолет стоит на вооружении ВС РФ с 1989 года.
По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.
Напомним:
- В январе российский бомбардировщик Ту-22М3 при посадке на аэродром в Мурманской области раскололся на две части.