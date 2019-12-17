У российского бомбардировщика в полете отказал двигатель

В Астраханской области России дальний бомбардировщик Ту-22 после отказа двигателя выполнил посадку на грунт

Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: 17 декабря в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 отказал двигатель.

Как сообщается, экипажу удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт. Летчики не пострадали.

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 спроектирован в 1977 году. Самолет стоит на вооружении ВС РФ с 1989 года.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.

Напомним: