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У российского бомбардировщика в полете отказал двигатель

Вторник, 17 декабря 2019, 11:51
У российского бомбардировщика в полете отказал двигатель

В Астраханской области России дальний бомбардировщик Ту-22М после отказа двигателя выполнил посадку на грунт

Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ, ТАСС

Детали: 17 декабря в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М отказал двигатель.

Как сообщается, экипажу удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт. Самолет получил повреждения и загорелся. Летчики не пострадали.

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М спроектирован в 1977 году. Самолет стоит на вооружении ВС РФ с 1989 года.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.

Напомним:

Темы: Росcиячрезвычайное происшествие
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