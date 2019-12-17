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Стычки под Радой: двое полицейских попали в больницу

Вторник, 17 декабря 2019, 13:35
Стычки под Радой: двое полицейских попали в больницу
Фото c Facebook Roman Igorevich Petushkov

Полиция Киева сообщает, что в результате столкновений под Верховной Радой пострадали двое правоохранителей.

Источник: пресс-служба полиции

Дословно: "В результате столкновения возле Верховной Рады Украины пострадали несколько полицейских. Они госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи".

Детали: Отмечается, что отдельные участники митингов пытались установить на проезжей части улицы Грушевского военную палатку. 

 
Фото с facebook Roman Igorevich Petushkov

Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу, но митингующие начали с полицейскими потасовку, применяли дубинки и бросали камни.

По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских, их госпитализировали.

Наиболее активных участников события задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка.

Что было раньше: Под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли, пострадали двое журналистов. 

Предыстория: 

  • 17 декабря под Верховной Радой проходят одновременно четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек.

Украинская правда

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Темы: полицияВерховная Рададрака
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