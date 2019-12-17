Стычки под Радой: двое полицейских попали в больницу
Полиция Киева сообщает, что в результате столкновений под Верховной Радой пострадали двое правоохранителей.
Источник: пресс-служба полиции
Дословно: "В результате столкновения возле Верховной Рады Украины пострадали несколько полицейских. Они госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи".
Детали: Отмечается, что отдельные участники митингов пытались установить на проезжей части улицы Грушевского военную палатку.
Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу, но митингующие начали с полицейскими потасовку, применяли дубинки и бросали камни.
По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских, их госпитализировали.
Наиболее активных участников события задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка.
Что было раньше: Под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли, пострадали двое журналистов.
Предыстория:
- 17 декабря под Верховной Радой проходят одновременно четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек.