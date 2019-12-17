Полиция Киева сообщает, что в результате столкновений под Верховной Радой пострадали двое правоохранителей.

Источник: пресс-служба полиции

Дословно: "В результате столкновения возле Верховной Рады Украины пострадали несколько полицейских

Они госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи".

Детали: Отмечается, что отдельные участники митингов пытались установить на проезжей части улицы Грушевского военную палатку.

Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в столкновения.

По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских.

Их госпитализировали.

Одного активного участника инцидента доставили в теруправление полиции.

Что было раньше: Под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли, пострадали двое журналистов.

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