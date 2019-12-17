Силовики раскрыли схему контрабанды в РФ: изъяли 6 тонн товаров

На Харьковщине правоохранители разоблачили схему незаконного перемещения товаров в Российскую Федерацию.

Источник: Государственная пограничная служба, прокуратура Харьковской области, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Группа лиц, предварительно граждане РФ – жители российского города Белгород, организовали в Харькове "логистический центр" и принимали заказы на доставку товаров вне таможенного контроля через российско-украинскую границу.

Поступающие из разных уголков Украины товары изобретательные дельцы незаконно перемещали через границу.

Россияне в специальных складских помещениях в Харькове хранили товар, который впоследствии передавался курьерам, которые незаконно перемещали его через границу в Россию. В дальнейшем такие контрабандные "пакеты" уже на территории РФ доставлялись конечным получателям преимущественно почтовыми компаниями-перевозчиками.

10 декабря правоохранители провели обыски и изъяли более 100 ящиков и 400 мешков, где находились товары бытового назначения, предназначенные для адресатов из разных регионов Российской Федерации, а также документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности.

Общий вес изъятого составляет более 6000 кг (предметы одежды, обувь, рыболовные принадлежности, бижутерия, косметические изделия, часы, принадлежности для курения табака, грецкие орехи, горюче-смазочные материалы, компьютерная техника). По предварительной оценке общая стоимость изъятого товара может достигать более 10 млн грн.

Сейчас в суд направлено ходатайство об аресте указанного имущества и продолжаются следственно-розыскные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил УП, что правоохранители отслеживали эту незаконную схему с начала 2019 года. В том числе на государственной границе задерживались определенные группы товаров. В дальнейшем пограничники, подключив к этому делу представителей ГФС и прокуратуру, сначала смогли выйти на пособников - сам логистический центр, а затем - установить организаторов этой схемы - граждан РФ.

Прямая речь: "Указанные россияне практически не въезжали на территорию Украины. Они координировали работу этого центра в телефонном режиме через своих приспешников из числа граждан Украины. Сейчас подозрений еще никому не объявляли. Это, думаю, будет сделано в ближайшее время".