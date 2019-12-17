В Слуге народа объяснили идею отмены спецстатуса Севастополя

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Вторник, 17 декабря 2019, 13:34

Депутат от "Слуги народа", глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко объяснил, что город Севастополь планируют лишить особого статуса, поскольку в таком статусе нет необходимости, но делать это будут после его деоккупации.

Источник: пост Яременко в Facebook

Прямая речь: "В условиях оккупации части территории Украины следует быть осмотрительным. Какие-либо решения должны быть объяснены.

Переговорив с председателем профильного комитета Андреем Клочко, мы договорились при подготовке законопроекта ко второму чтению внести поправку в переходные положения, которая определит, что изменение статуса города Севастополь состоится после его (города Севастополь) деоккупации".

Детали: Яременко отметил, что, по его мнению, для особого статуса Севастополя "нет другой причины кроме той, что это "город русской славы"... а именно – главная база Черноморского флота РФ".

Вместе с тем, он добавил, что в момент выхода РФ из договоров о базировании Черноморского флота в Крыму этот аргумент окончательно потерял для Украины любое значение.

Аргументы, касающиеся экономики или администрирования и управления городом, он назвал "крайне неубедительными".

Поэтому, по словам Яременко, вопрос статуса Севастополя в законопроекте 2598 должен быть рассмотрен.

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Предыстория:

  • 16 декабря на сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта относительно внесения изменений в Конституцию.
  • Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции относительно административно-территориального устройства Украины.
  • Например, ликвидировать понятие "район", ввести "округ" и внедрить институт префектов вместо местных государственных администраций.
  • Также этот проект предусматривает отмену особого статуса города Севастополя.

Украинская правда
Темы: Слуга народа Конституция законодательство Севастополь


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