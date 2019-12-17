Температура как в октябре: в Киеве побит новый рекорд

Середина декабря в столице началась с температурного рекорда.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "По данным метеостанции среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшийся с 2017 года".

Детали: Метеорологи отмечают, что по климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

Напомним: По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в ближайшие сутки в Украине тоже будет аномально как для декабря тепло: днем ​​температура прогреется в отдельных регионах до +15º, осадков не ожидается.