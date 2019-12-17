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В Верховной Раде не нашли понимания, вечернее заседание не будут проводить

Вторник, 17 декабря 2019, 14:48
В Верховной Раде не нашли понимания, вечернее заседание не будут проводить

Верховная Рада во вторник не будет работать во время вечернего заседания.

Источник: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Детали: Арахамия рассказал, что в повестке дня на вторник нет закона о продаже земли, а на этой неделе Рада должна была рассмотреть вопрос легализацию янтаря и надбавки к пенсиям.

Прямая речь: "Кто-то очень не хочет, чтобы в этом году была отменена депутатская неприкосновенность. Это первое. Что нам люди говорят офрекордс? У нас на этой неделе также законопроекты о легализации янтаря. И эти доходы уже заложены в доходную часть бюджета и нам тоже говорят, что не будет вам никакого янтаря, будем блокировать и делать все что угодно, чтобы этого не случилось.

Третье. Есть законопроект, что все одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет получают специальные выплаты. Говорят, что вы от этого получите много политических баллов и тоже этого не надо делать.

Четвертое. 80 тысяч одиноких сирот тоже получат дополнительную финансовую помощь. Это тоже не надо, это улучшает политические позиции партии "Слуга народа". Вот что происходит. Это никак не связано с никакой землей.

То что сейчас происходит там (под Верховной Радой - ред.) это спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады, которое фактически уже сорвано. Мы договорились, что мы просто откроем сессию и закроем.

Детали: В 16 часов спикер парламента Дмитрий Разумков открыл заседание Рады и тут же его закрыл. Арахамия рассказал, что это была позиция всех фракций. Он также рассказал, что если другие фракции продолжат блокировать трибуну, то "Слуга народа" ее разблокирует.

Предыстория:

  • Во вторник под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли, пострадали двое журналистов.
  • Полиция Киева сообщает, что в результате столкновений под Верховной Радой пострадали двое правоохранителей.

Украинская правда

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Темы: Верховная Радаземля
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