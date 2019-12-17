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ЕС раскритиковал проект реформы СБУ: Баканов сохраняет лишние полномочия

Вторник, 17 декабря 2019, 15:30

В Еврокомиссии заявили, что подготовленный властями проект реформы Службы безопасности Украины противоречит рекомендациям западных партнеров.

Об этом говорится в статье Европейской правды Минимум критики для команды Зеленского: как в ЕС оценили реформы при новой власти.

В частности, в своем ежегодном отчете о выполнении Соглашения об ассоциации ЕС не скрывает разочарования действиями Киева, если речь идет о реформе СБУ.

"ЕС и в дальнейшем продолжает защищать принятие нового законодательства о СБУ и парламентского надзора за сектором безопасности, а также превращение СБУ в современную службу, с четко определенными функциями, которые ограничиваются контрразведкой, контртероризмом и защитой государственных секретов", - говорится в отчете.

15 октября председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

"В нем СБУ предполагает, что она сохранит определенные полномочия по борьбе с организованной и экономической преступностью. При этом создание эффективного парламентского надзора за службой отложено", – сказано в документе.

При этом упомянутая борьба с оргпреступностью, которую СБУ хочет сохранить, сейчас не является эффективной, убежден Брюссель. И исходя из критики, ее сохранение за Службой не снимет этот вопрос.

"Законодательная рамка борьбы с оргпреступностью требует пересмотра и улучшения. Орган, ответственный за координацию активностей в этой сфере, до сих пор не является четко определенным. Несколько правоохранительных органов считают эти функции своими, не имея для этого законодательных оснований и соответствующих структур. Уровень сотрудничества и координации между этими органами) является неудовлетворительным", – говорится в отчете.

Ранее в представительстве Евросоюза в Украине заявляли, что функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведкой, контртероризмом и защитой государственной тайны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУЕСБаканов
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