Российское правительство внесло еще девять граждан Украины в санкционный список и дополнило перечень запрещенных к ввозу из Украины товаров.

Источник: Российский официальный интернет-портал правовой информации.

Детали: Решением российского правительства вносятся изменения в предыдущее постановление о выполнении указа президента РФ Владимира Путина "о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины".

В список внесены: Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет, Юрий Шумахер.

При этом из списка убрали гендиректора телеканала "112 Украина" Егора Бенкендорфа и депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юлия Иоффе.

Другим решением правительство РФ внесло изменения в постановление о запрете на ввоз в Россию произведённых или перемещаемых через Украину товаров.

Под запрет попали: кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и другие изделия медицинского назначения, радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Из России же запретили вывозить в Украину макулатуру и картон для переработки

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