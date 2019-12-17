Под Радой полиция задержала 26 участников акции, на Институтской умер человек

В результате столкновений под Верховной Радой правоохранители задержали 26 участников акций.

Источник: брифинг руководителя полиции Киева Андрея Крищенко

Прямая речь Крищенко: "Пострадали в настоящее время 17 полицейских, обратились с легкими травмами (в больницу – ред.) – перелом пальцев, ссадины лица, ушиб носа и много ожогов от использования газа. Двое гражданских лиц обратились в лечебные учреждения...

Полицейские сейчас работают с теми 26 задержанными. Изучаем видеодоказательства, чтобы оказать квалифицированную юридическую оценку их действиям. Возбуждено уже уголовное производство по ч. 2 ст.345 (сопротивление работнику милиции)".

Детали: Крищенко также рассказал, что за час до последней схватки на улице Институтской, где не проходили акции, умер мужчина 1979 года рождения. По словам Крищенко, мужчина скончался от сердечной недостаточности.

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