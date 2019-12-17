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Под Радой полиция задержала 26 участников акции, на Институтской умер человек

Вторник, 17 декабря 2019, 16:34
Под Радой полиция задержала 26 участников акции, на Институтской умер человек

В результате столкновений под Верховной Радой правоохранители задержали 26 участников акций.

Источник: брифинг руководителя полиции Киева Андрея Крищенко

Прямая речь Крищенко: "Пострадали в настоящее время 17 полицейских, обратились с легкими травмами (в больницу – ред.) – перелом пальцев, ссадины лица, ушиб носа и много ожогов от использования газа. Двое гражданских лиц обратились в лечебные учреждения...

Полицейские сейчас работают с теми 26 задержанными. Изучаем видеодоказательства, чтобы оказать квалифицированную юридическую оценку их действиям. Возбуждено уже уголовное производство по ч. 2 ст.345 (сопротивление работнику милиции)".

Детали: Крищенко также рассказал, что за час до последней схватки на улице Институтской, где не проходили акции, умер мужчина 1979 года рождения. По словам Крищенко, мужчина скончался от сердечной недостаточности.

Предыстория:

  • 17 декабря под Верховной Радой происходили одновременно четыре акции протеста, в которых принимали участие несколько тысяч человек.
  • Под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли, пострадали двое журналистов и двое правоохранителей.
  • Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии осуществили зачистку улице Грушевского в центре Киева, на которой протестующие против открытия рынка земли в Украине, пытались поставить военную палатку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радаполиция
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