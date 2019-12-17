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Соратник Джулиани получил от Фирташа миллион долларов – прокуроры

Вторник, 17 декабря 2019, 20:53
Соратник Джулиани получил от Фирташа миллион долларов – прокуроры
Al Drago / Bloomberg via Getty Images

Соратник личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани Лев Парнас получил от украинского олигарха Дмитрия Фирташа выплату в размере 1 миллиона долларов.

Об этом во вторник во время суда заявили американские прокуроры, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На заседании суда рассматривался вопрос залога Парнаса, которого обвиняют в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Прокуроры заявили, что Парнасу следует отменить залог, поскольку он скрыл платеж от них. Парнас отрицает, что скрывал получения средств.

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Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа

Напомним:

  • Лев Парнас был одним из спонсоров избирательной кампании Трампа. Он и еще один американский бизнесмен Игорь Фруман являются соратниками личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Парнаса и Фрумана задержали в октябре по уголовным обвинениям в нарушении правил финансирования кампании республиканцев.
  • Ранее сообщалось, что с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Байдена. Также они лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.
  • Олигарх Игорь Коломойский утверждал, что после победы Зеленского на выборах они приезжали в Израиль и безуспешно просили его помочь встретится с будущим президентом.

Темы: ТрампФирташ
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