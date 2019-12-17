Соратник Джулиани получил от Фирташа миллион долларов – прокуроры

Соратник личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани Лев Парнас получил от украинского олигарха Дмитрия Фирташа выплату в размере 1 миллиона долларов.

Об этом во вторник во время суда заявили американские прокуроры, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На заседании суда рассматривался вопрос залога Парнаса, которого обвиняют в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Прокуроры заявили, что Парнасу следует отменить залог, поскольку он скрыл платеж от них. Парнас отрицает, что скрывал получения средств.

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Напомним: