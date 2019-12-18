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Макрон позвонил Путину обсудить "проблематику транзита газа в государства ЕС"

Среда, 18 декабря 2019, 01:05
Макрон позвонил Путину обсудить проблематику транзита газа в государства ЕС

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрона обсудили "проблематику транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины".

Источник: пресс-служба Кремля

Детали: В Москве сообщили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Отмечается, что Путин выразил благодарность Макрона "за хорошую организации 9 декабря в Париже саммита в нормандском формате".

Дословно: "Лидеры дали положительную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского" Комплекса мер ". Президент России отметил необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечения режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами".

Напомним:

  • 31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины из РФ.
  • Газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-РФ на политическом уровне состоятся в Берлине в четверг, 19 декабря.
  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией о транзите газа после 1 января 2020 года.

Темы: РосcияФранциягазПутин
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