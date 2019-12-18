Голосование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа состоится в Палате представителей США.

Источник: заявление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси

Дословно: "Завтра (18 декабря - УП) палата представителей осуществит одни из самых весомых своих полномочий, которые она в соответствии с конституцией США, и проголосует за принятие двух статей с импичмента президента США".

Детали: В случае утверждения палатой представителей США обвинительного заключения против Трампа, вопрос будет рассматриваться в Сенате.

Напомним:

16 Декабря, юридический комитет Палаты представителей опубликовал полный отчет об импичменте, в котором излагаются причины выдвижения обвинений против президента Дональда Трампа.

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