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В США назвали дату голосования по импичменту Трампа

Среда, 18 декабря 2019, 02:25
В США назвали дату голосования по импичменту Трампа

Голосование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа состоится в Палате представителей США.

Источник: заявление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси

Дословно: "Завтра (18 декабря - УП) палата представителей осуществит одни из самых весомых своих полномочий, которые она в соответствии с конституцией США, и проголосует за принятие двух статей с импичмента президента США".

Детали: В случае утверждения палатой представителей США обвинительного заключения против Трампа, вопрос будет рассматриваться в Сенате.

Напомним:

  • 16 Декабря, юридический комитет Палаты представителей опубликовал полный отчет об импичменте, в котором излагаются причины выдвижения обвинений против президента Дональда Трампа.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

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Темы: импичментТрамп
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