В США назвала дату голосования по импичменту Трампа
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Среда, 18 декабря 2019, 03:25
В США назвала дату голосования по импичменту ТрампаГолосование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа состоится в Палате представителей США.
Источник: заявление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси
Дословно: "Завтра (18 декабря - УП) палата представителей осуществит одни из самых весомых своих полномочий, которые она в соответствии с конституцией США, и проголосует за принятие двух статей с импичмента президента США".
Детали: В случае утверждения палатой представителей США обвинительного заключения против Трампа, вопрос будет рассматриваться в Сенате.
Напомним:
- 16 Декабря, юридический комитет Палаты представителей опубликовал полный отчет об импичменте, в котором излагаются причины выдвижения обвинений против президента Дональда Трампа.
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