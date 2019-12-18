В Китае произошло землетрясение силой 5,2 балла
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Среда, 18 декабря 2019, 05:51
В результате землетрясения силой 5,2 балла на юго-западе Китая пострадали пять человек.
Источник: Xinhua со ссылкой на местные власти.
Детали: Эпицентр землетрясения находился вблизи города Нейджанг в провинции Сычуань на глубине 14 км.
Дословно: "Команды медиков и пожарных прибыли для проведения спасательных операций. Все раненые были доставлены в лечебные учреждения ".
"Железнодорожный департамент активировал план реагирования на чрезвычайную ситуацию, введя скоростные ограничения и изменения в систему управления, что повлекло задержки некоторых поездов".
Напомним:
- 9 декабря на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Погибли 15 человек.
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