В Китае произошло землетрясение силой 5,2 балла

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Среда, 18 декабря 2019, 05:51

В результате землетрясения силой 5,2 балла на юго-западе Китая пострадали пять человек.

Источник: Xinhua со ссылкой на местные власти.

Детали: Эпицентр землетрясения находился вблизи города Нейджанг в провинции Сычуань на глубине 14 км.

Дословно: "Команды медиков и пожарных прибыли для проведения спасательных операций. Все раненые были доставлены в лечебные учреждения ".

"Железнодорожный департамент активировал план реагирования на чрезвычайную ситуацию, введя скоростные ограничения и изменения в систему управления, что повлекло задержки некоторых поездов".

Напомним:

  • 9 декабря на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Погибли 15 человек.

Темы: Китай


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