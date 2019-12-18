В Китае произошло землетрясение силой 5,2 балла

В результате землетрясения силой 5,2 балла на юго-западе Китая пострадали пять человек.

Источник: Xinhua со ссылкой на местные власти.

Детали: Эпицентр землетрясения находился вблизи города Нейджанг в провинции Сычуань на глубине 14 км.

Дословно: "Команды медиков и пожарных прибыли для проведения спасательных операций. Все раненые были доставлены в лечебные учреждения ".

"Железнодорожный департамент активировал план реагирования на чрезвычайную ситуацию, введя скоростные ограничения и изменения в систему управления, что повлекло задержки некоторых поездов".

Напомним: