ООС: 7 обстрелов, погиб один военнослужащий

17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов :.

Два обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

Дословно: "С суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет ".







