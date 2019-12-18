Большинство россиян не интересуются Зеленским – опрос

Россияне скептически относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому и не видят в нем трансформирующую фигуру для будущего двух стран.

Источник: результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра политической конъюнктуры, проведенного в декабре

Дословно: "Лишь 9% россиян заявили о позитивном отношении к Зеленскому. В целом жители России либо ничего не знают о его деятельности (35%), либо декларируют безразличное отношение к нему (29%). Отрицательно к украинскому лидеру относится 21% опрошенных".

Детали: Положительное отношение к Зеленскому преобладает среди молодежи (от 18 до 24 лет) – 19% (только 3% респондентов в этой возрастной группе относятся к украинскому президенту отрицательно).

В то же время в этой группе фиксируется наибольшее число тех, кто относится к Зеленскому безразлично – 40%.

Вместе с тем 58% респондентов в возрасте от 45 лет и старше декларируют негативное отношение к Зеленскому.

Лучше других к украинскому лидеру относятся в Москве и Санкт-Петербурге (по 12%) и в других городах-миллионниках, отрицательное отношение к фигуре украинского лидера преобладает в селе – 25%.

Большинство респондентов (67%) считают, что за период работы Зеленского российско-украинские отношения не изменились, 16% считают, что отношения между Россией и Украиной скорее улучшились и 9% россиян – что ухудшились.

Отмечается, что позитивные изменения видят прежде всего мужчины (22%) и молодежь (27%).

53% респондентов оценивают нынешние российско-украинские отношения как плохие. В чем-то хорошими и в чем-то плохими их считают 30%, а скорее хорошими – всего 5%.