Дубилет: С 2010 года из Украины выехали 4 млн граждан

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поделился данными по миграции, согласно которым с 2010 года за границу уехали и остались там почти 4 млн украинцев.

Источник: Телеграмм-канал Дубилета

Прямая речь: "С 2010 года за рубежом осталось почти 4 миллиона украинцев".

Детали: Дубилет отмечает, что миграция носит ярко выраженный циклический характер и постоянно растет.

При этом исключением стал 2014 год. Министр предполагает, что это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях.

Дубилет также отметил, что безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Он это объясняет тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу.

Министр добавил, что правительство будет делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов покидать страну.

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