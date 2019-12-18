Дубилет: С 2010 года из Украины выехали 4 млн граждан
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поделился данными по миграции, согласно которым с 2010 года за границу уехали и остались там почти 4 млн украинцев.
Источник: Телеграмм-канал Дубилета
Прямая речь: "С 2010 года за рубежом осталось почти 4 миллиона украинцев".
Детали: Дубилет отмечает, что миграция носит ярко выраженный циклический характер и постоянно растет.
При этом исключением стал 2014 год. Министр предполагает, что это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях.
Дубилет также отметил, что безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Он это объясняет тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу.
Министр добавил, что правительство будет делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов покидать страну.
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Напомним:
- В государственном бюджете предусмотрено 3,4 млрд грн на перепись населения, из них только 1,322 млрд грн пойдет на оплату труда переписчиков.
- Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 млрд гривен.
- Тогда он предположил, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения, которая позволит сэкономить 2-3 млрд грн.