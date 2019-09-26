Дубілет заявив, що на перепис населення виділили 5 мільярдів

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Четвер, 26 вересня 2019, 15:03

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що згідно з проектом Держслужби статистики перепис населення обійдеться Україні у 5 мільярдів гривень.

Джерело: коментар Дубілета під час конференції щодо антикорупційних заходів, Укрінформ.

Пряма мова Дубілета: "Зараз говорять про те, що час зробити ще один перепис населення. Мені нещодавно у проекті Держстату принесли дані про бюджет цього перепису, він складає 5 мільярдів гривень, і я розумію, що ефективніше та простіше буде зробити так званий електронний перепис населення".

Деталі: Міністр припустив, що перепис населення можна замінити створенням єдиного реєстру українців шляхом об'єднання 6-7 різних реєстрів, в яких "розпорошені" базові дані про громадян.

Що було раніше: 22 вересня стало відомо, що Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України проведе пробний перепис населення в Оболонському районі Києва і Бородянському районі Київської області.

Нагадаємо:

  • 30 серпня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд вивчає питання можливості провести всеукраїнський перепис населення до кінця 2019 року.
  • За словами Гончарука, перепис вже було заплановано на грудень 2020 року, але новий уряд вивчає можливість провести його вже цьогоріч. 
  • Останній перепис відбувся у 2001 році. 

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Теми: бюджет Кабінет міністрів


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