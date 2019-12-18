Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам

12199 просмотров
Среда, 18 декабря 2019, 11:59

С 1 марта пересечение границы с Россией будет осуществляться через загранпаспорт.

Источник: Facebook страница премьер-министра Алексея Гончарука

Прямая речь Гончарука: "С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться через загранпаспорт. Эта процедура будет действовать только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ".

При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск украинцам и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении".

Детали: Премьер заявил, что такое изменение означает приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.

Он также сообщил, что это позволит быстрее проходить проверку на границе, поскольку для проверки данных личности сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

Читайте также: Председатель ДМС: Мы позволим иметь два паспорта, но "единое гражданство" останется в Конституции

Зеленский упрощает получение украинского паспорта. Поможет ли указ россиянам?

Украинская правда
Темы: Росcия паспорт гражданство


powered by lun.ua
Материалы по теме
МИД РФ заявил о "подмене понятий" Киевом и хочет корректив в законодательство 18 декабря 2019, 11:49
43% россиян не верят, что восстановятся братские отношения с Украиной 18 декабря 2019, 10:18
Большинство россиян не интересуются Зеленским – опрос 18 декабря 2019, 09:40
Все новости
Главные новости
В деле "Пумы" и "Бучи" задержали предполагаемого заказчика убийства
Рада сняла "фактическую" неприкосновенность по закону "cлуг народа"
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Зеленский предложил существенную правку в закон о рынке земли
Все новости
здоровье

Целлюлит: как избавиться и почему возникает

Фото

10 лучших фотографий памятников культуры Украины 2019

советы

Как выбрать безопасную игрушку для ребенка

Поиск по сайту
Архив
Весь архів