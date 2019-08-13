Зеленський спрощує отримання українського паспорту. Чи допоможе указ росіянам?

У квітні 2019 року Володимир Путін вирішив вкотре "рятувати росіян" в Україні. Одразу після президентських виборів, на яких переміг Володимир Зеленський, його російський колега підписав указ, який стосувався мешканців окупованих Донеччини та Луганщини.

Українцям з Донбасу спростили процедуру отримання паспорта з двоголовим орлом. "Думали" в Москві і над тим, щоб поширити спрощений режим на всіх українців.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації. У команді нинішнього президента Зеленського крок Путіна розцінили як визнання Росією відповідальності держави-окупанта.

Пізніше в Офісі Зеленського почали розмірковувати над тим, щоб отримати український паспорт також стало легше. І 13 серпня з'явився указ президента, який має спростити спроби дружніх до України іноземців отримати паспорт з тризубом.

"Українська правда" розповідає, кого торкнеться указ Зеленського та що про зміни думають ті, кому довелось просити про українське громадянство.

Як отримати українське громадянство

Закон дозволяє іноземцям отримати український паспорт з кількох підстав. Найпопулярнішою, як свідчить статистика Міграційної служби, є походження, тобто українське коріння.

Однак існує також окрема процедура, коли на прохання людини громадянство їй дає президент. Минулого року, наприклад, майже тисяча вихідців з інших країн отримала документи саме таким чином, з-поміж них – 126 росіян.

Щоб потрапити під дію президентського указу, потрібно виконати низку умов.

Зокрема, подати декларацію про відсутність іншого громадянства або зобов'язання його припинити. Також іноземець має протягом 5 років проживати в Україні, володіти державною мовою або хоча б її розуміти в обсязі, достатньому для спілкування, мати дозвіл на імміграцію та законні кошти для існування.

Здебільшого від виконання цих вимог звільняють біженців, тих, хто отримав притулок, і службовців українських Збройних сил.

Що спрощує указ Зеленського

Указ Володимира Зеленського дозволяє тим, хто воював за Україну, та росіянам, які зазнали політичних переслідувань, не виходити з рідного громадянства. Від нього треба буде лише відмовитись, написавши відповідну декларацію.

Таким категоріям непотрібно буде надавати засвідчення з батьківщини, що вони не вчиняли тяжких або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства, не здійснювали геноцид.

"Ми розуміємо усю складність політичного стану РФ і хочемо допомогти росіянам, яких переслідують через політичні переконання… Також це стосується осіб, які проходять службу у ЗСУ та мають визначні заслуги перед нашою країною", – прокоментувала команда Зеленського на власній Facebook-сторінці.

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Указом Зеленський доручив Кабінету міністрів зайнятися цією темою. Уряд має підготувати законопроект, спрямований на спрощення процедури для переслідуваних росіян та іноземних захисників України. Також мають розробити проект закону про порядок надання притулку.

Серед іншого президент наказав СБУ перевірити, як Державна міграційна служба, Міністерство закордонних справ, дипломатичні та консульські установи дотримуються законів. Що саме та як будуть перевіряти силовики, в Офісі президента не уточнили.

Чи легко росіянину отримати український паспорт

Юлія Толопа

Уродженка Росії Юлія Толопа у 2014 році пішла на український фронт. Її часто згадували у ЗМІ як приклад захисників, що роками не могли отримати український паспорт. Раз за разом жінці відмовляла Міграційна служба.

Наприкінці червня цього року Зеленський дав Толопі громадянство, однак з того часу у неї на руках – лише тимчасова посвідка. Довести процедуру до кінця ветеранці також завадила необхідність вийти з російського підданства.

"Для громадян РФ це неможливо. Тому що майже всі ми в розшуку. І це дійсно проблема", – каже Толопа, додаючи, що їй шлях закритий навіть до російського посольства в Києві.

Ілля Пономарьов

Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов теоретично міг би отримати пільги як жертва переслідувань. Він відомий як єдиний член Держдуми, який голосував проти анексії Криму. На батьківщині чоловіку інкримінують причетність до розтрати фонду "Сколково", який мав стати російською "кремнієвою долиною".

Пономарьов розповідає, що під час отримання українського паспорта зіштовхнувся саме з проблемою необхідності виходу з російського громадянства:

"У Росії вихід з громадянства має дозвільний характер, тобто недостатньо просто написати заяву і принести її в посольство".

Росіяни зобов'язані знятися з реєстраційного обліку, що можливо зробити лише там, де людина прописана.

Крім того, фігуранти російських кримінальних справ взагалі не можуть відмовитись від громадянства. "Це просто заборонено російським законом", – пояснює Пономарьов. Він додає, що раніше жодних обхідних шляхів в Україні не було, і тому із позитивом ставиться до підписаних Зеленським змін.

За словами Пономарьова, стати українським громадянином, не розпрощавшись із російським підданством, можливо, однак тоді виникають проблеми з документами:

"Це не впливає на надання громадянства, це впливає на отримання паспорта".

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Сам екс-депутат вже близько трьох місяців – громадянин України, однак паспорт досі не отримав.

Водночас відкритим залишається питання, хто і яким чином буде оцінювати, чи дійсно росіянин зазнав політичних переслідувань. Пономарьов проводить аналогію з АТОвцями, які не завжди могли довести свою участь у бойових діях, бо не були працевлаштовані у Збройних силах:

"У мене, наприклад, кримінальна справа відкрита не за політичними, а за економічними статтями, але зрозуміло, що вона політично вмотивована. Деякі колеги виїжджали, не чекаючи, коли на них відкриють справу".

Айдер Муждабаєв

Журналіст Айдер Муждабаєв отримав український паспорт у 2016 році за кримськотатарським походженням. Він теж звертає увагу на необхідність росіян довести свою дружність до України. На думку Муждабаєва, для таких рішень потрібна спеціальна комісія, а іноземці мають чи не в першу чергу поважати Україну:

"Там (у Росії – УП) є купа опозиціонерів, які проти Путіна, але тому що він, наприклад, не Сталін. Мають бути офіційно зафіксовані відповіді про те, чий Крим, про кордони України".

Сам Муждабаєв з особливим перешкодами не зустрічався, бо українське громадянство йому дали завдяки бабусі – уродженці Криму. Але українське міграційне законодавство кримський татарин називає жахливим і виступає за спрощення.

У журналіста є навіть прохання і пропозиції до президента Зеленського, як ще можна полегшити долю друзям України у світі:

"Я прошу особисто дати громадянство Борису Стомахіну (російський активіст і публіцист, засуджений за розпалювання ворожнечі – УП). У нього скоро спливає термін (ув'язнення – УП), йому треба тікати в Україну, і давати громадянство.

Треба незалежно від місця народження давати громадянство кримським татарам за бажанням. Це просто справедливо. Це символічний акт, це не буде масово, але така можливість повинна бути".

Соня Лукашова