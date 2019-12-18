От пули боевиков на Донбассе погиб гражданский – штаб ООС
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Среда, 18 декабря 2019, 14:55
В Марьинке Донецкой области в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб гражданский житель.
Источник: Facebook-страница штаба Операции объединенных сил
Дословно: "Около 12:00 в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был ранен гражданский житель.
Военнослужащими из состава Объединенных сил было оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела.
Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу".
Предыстория:
- Ранее 18 декабря в штабе ООС сообщили, что на Донбассе от начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины, ранения получил один украинский военный.
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