Температура в Киеве побила 82-летний рекорд
Среда, 18 декабря 2019, 14:17
17 декабря температура воздуха в столице побила рекорд, который держался 82 года для этой даты.
Источник: сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского
Дословно: "17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4°С, что на 1,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году".
Детали: В обсерватории добавили, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, есть большая вероятность того, что и 18 декабря температура в Киеве может побить рекорд.
Предыстория:
- По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Украине будет держаться не по-зимнему теплая погода. В Киеве 19 декабря прогнозируют до 6-7 градусов тепла.
Украинская правда