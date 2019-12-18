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Температура в Киеве побила 82-летний рекорд

Среда, 18 декабря 2019, 14:17
Температура в Киеве побила 82-летний рекорд

17 декабря температура воздуха в столице побила рекорд, который держался 82 года для этой даты.

Источник: сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Дословно: "17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4°С, что на 1,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году".

Детали: В обсерватории добавили, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, есть большая вероятность того, что и 18 декабря температура в Киеве может побить рекорд.

Предыстория:

  • По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Украине будет держаться не по-зимнему теплая погода. В Киеве 19 декабря прогнозируют до 6-7 градусов тепла.

Украинская правда
Темы: погода
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