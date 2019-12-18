Температура в Киеве побила 82-летний рекорд

17 декабря температура воздуха в столице побила рекорд, который держался 82 года для этой даты.

Источник: сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Дословно: "17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4°С, что на 1,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году".

Детали: В обсерватории добавили, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, есть большая вероятность того, что и 18 декабря температура в Киеве может побить рекорд.

Предыстория: