В суде над Маркивым в качестве доказательств использовали рос пропаганду — NYT

В итальянском суде в процессе над нацгвардейцем Виталием Маркивым, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году, прокуроры использовали пропагандистские публикации российских СМИ.

Источник: New York Times

Детали: По версии прокуроров в деле Маркива, в то время, когда он был на военной службе, он помог скоординировать атаку сил украинской армии на группу гражданских лиц, среди которых был итальянский фотограф Андреа Роккелли, погибший на Донбассе 24 мая 2014 года.

По словам прокурора Андреа Занончелли, следствие велось в течение двух лет и ни к чему не привело "из-за отсутствия сотрудничества со стороны украинских властей".

Однако, Занончелли рассказал, что в поисковой системе Google он нашел статью, опубликованную ведущей итальянской ежедневной газетой Corriere della Sera. Это было якобы интервью с неназванным капитаном украинской армии.

"Не приезжайте сюда, это стратегическая зона…Обычно мы не стреляем по городу или мирным жителям, но как только мы видим, что что-то движется, мы запускаем тяжелую артиллерию. Вот что случилось с двумя журналистами и их переводчиком", - цитирует автор слова капитана.

Прокурор расценил это как признание вины.

Когда полиция допросила автора статьи, журналистка сказала, что предполагаемое интервью - это подборка высказываний, которые она услышала в беседе между солдатом и фотографом.

Впоследствии, итальянская полиция установила, что анонимным капитаном армии был Маркив.

Среди представленных в суде доказательств также были видеоматериалы, описанные как полученные "из открытых источников", "найденные на YouTube" или "с местного телеканала", и все они имеют логотип Russia Today и до сих пор размещены на канале этого ресурса в YouTube.

В качестве аргумента в суде также использовалась статья, опубликованная на пропагандистском ресурсе "Русская весна", в которой утверждается, что Министерство внутренних дел Украины якобы вступило в сговор с однополчанами Маркива, чтобы защитить его.

В ней был опубликован некий "документ", якобы просочившийся от украинских властей, в котором указывалось, что товарищи Маркива дают показания в его пользу.

Прокурор Занончелли заявил, что никто не выяснял подлинность "документа" и он представил его, "чтобы показать сам факт его существования для оценки судом".

При этом он заявил, что эта статья не имеет решающего значения в дискредитации свидетелей, приглашенных защитой, поскольку они якобы сами "противоречили друг другу".

Прокурор заявил также, что не считает репортажи Russia Today решающими факторами при вынесении приговора.

Но при этом присяжным не разрешается обсуждать аргументы, которые убедили их в виновности Маркива.

Присяжные написали в окончательном постановлении, что соратники Маркива "были проинструктированы для дачи заранее согласованных ответов" и что статья "Русская весна" "содержит некоторые элементы, которые, как предполагается, указывают на правду".

Напомним:

Суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.

В Офисе президента сообщили, что весной 2020 года ожидается рассмотрение Апелляционным судом округа Ломбардия апелляционной жалобы, поданной Украиной на приговор Маркиву.

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