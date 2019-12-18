НАБУ и САП просят Зеленского ветировать закон о якобы снятии неприкосновенности

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Среда, 18 декабря 2019, 18:01

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят президента ветировать принятый в среду законопроект, который концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.

Источник: Пресс-служба НАБУ

Дословно: "Проголосованный 18 декабря 2019 Верховной Радой Украины законопроект №2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев".

"Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности".

"Так, согласно законопроекту №2237, Генеральный прокурор станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований"

"Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи будут передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование".

Детали: САП и НАБУ заявляют, что законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. В качестве примера, они привели ситуацию, когда в пределах одного производства становится известно о другом преступлении.

Дословно: "Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта №2237, следователем достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми".

Предыстория:

  • В среду Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "слуг народа" №2237, который, по мнению других фракций, концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада НАБУ Антикоррупционная прокуратура


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