Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму: кто голосовал против

Генассамблея ООН в среду, 18 декабря, приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

Об этом в четверг вечером сообщила постоянная миссия Украины при ООН, пишет "Европейская правда".

Резолюция получила 65 голосов "за" и 23 - "против", отметила миссия в своем Twitter. Соавторами документа стали 38 стран.

Страны, которые голосовали против резолюции: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.

В резолюции содержится ссылка на международно-правовое определение агрессии и предостережение о том, что получение территории или другого преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным.

Резолюция требует от РФ прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму путем переселения туда своего населения и принудительного выселения.

Документ осуждает массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности, представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность".

Резолюция призывает прекратить преследование и освободить людей, задержанных за выражение мнений, в частности в начале оккупации, а также осуждает продолжающуюся практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы в рядах государства-оккупанта.

Подробнее о содержании резолюции читайте в материале заместителя главы МИД Украины: "Борьба за Крым продолжается: что планирует делать Украина для оккупированного полуострова".