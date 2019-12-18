Комитет местного самоуправления завернул "децентрализацию" Зеленского

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал проект изменений в Конституцию относительно децентрализации.

Источник: заседание комитета

Дословно: "Рекомендовать Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти, внесенный президентом Владимиром Зеленским, включить в повестку дня сессии Верховной Рады и направить в Конституционный Суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157, 158 Конституции Украины. Направить это заключение Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики...Решение не принято".

Детали: "За" решение комитета по законопроекту №2598 проголосовали 11 членов, "против" двое, шестеро воздержались.

Что предшествовало: 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду изменения в Конституцию, предусматривающие децентрализацию и новое административно-территориальное устройство.