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Комитет местного самоуправления завернул "децентрализацию" Зеленского

Среда, 18 декабря 2019, 21:38
Комитет местного самоуправления завернул децентрализацию Зеленского

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал проект изменений в Конституцию относительно децентрализации.

Источник: заседание комитета

Дословно: "Рекомендовать Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти, внесенный президентом Владимиром Зеленским, включить в повестку дня сессии Верховной Рады и направить в Конституционный Суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157, 158 Конституции Украины. Направить это заключение Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики...Решение не принято".

Детали: "За" решение комитета по законопроекту №2598 проголосовали 11 членов, "против" двое, шестеро воздержались.

Что предшествовало: 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду изменения в Конституцию, предусматривающие децентрализацию и новое административно-территориальное устройство.

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Украинская правда

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Темы: Верховная РададецентрализацияЗеленский
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