В Конгрессе США поддержали предоставление $700 миллионов помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $ 698 миллионов помощи для Украины на 2020-й год.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Об этом сообщила конгрессвумен-демократка Марси Каптур.

Сумма помощи на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. В дальнейшем рассмотреть вопрос предоставления средств должен Сенат Конгресса. Голосование проходит в рамках рассмотрения законопроектов по финансированию работы правительства США на 2020-й год.

По словам Каптур, такое решение означает мощную двухпартийную поддержку Украины.

Кроме этого, комитет по иностранным делам Сената 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России.

Напомним: