В Конгрессе США поддержали предоставление $700 миллионов помощи Украине
Четверг, 19 декабря 2019, 01:09
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $ 698 миллионов помощи для Украины на 2020-й год.
Источник: "Голос Америки"
Детали: Об этом сообщила конгрессвумен-демократка Марси Каптур.
Сумма помощи на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. В дальнейшем рассмотреть вопрос предоставления средств должен Сенат Конгресса. Голосование проходит в рамках рассмотрения законопроектов по финансированию работы правительства США на 2020-й год.
По словам Каптур, такое решение означает мощную двухпартийную поддержку Украины.
Кроме этого, комитет по иностранным делам Сената 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России.
Напомним:
- Заместитель министра обороны Алина Фролова сообщила, что из почти 400 миллионов долларов военной помощи США более чем 85% этой помощи заключены контракты.
Украинская правда