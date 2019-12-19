В Конгрессе США поддержали предоставление $700 миллионов помощи Украине

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Четверг, 19 декабря 2019, 02:09

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $ 698 миллионов помощи для Украины на 2020-й год.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Об этом сообщила конгрессвумен-демократка Марси Каптур.

Сумма помощи на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. В дальнейшем рассмотреть вопрос предоставления средств должен Сенат Конгресса. Голосование проходит в рамках рассмотрения законопроектов по финансированию работы правительства США на 2020-й год.

По словам Каптур, такое решение означает мощную двухпартийную поддержку Украины.

Кроме этого, комитет по иностранным делам Сената 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России.

Напомним:

  • Заместитель министра обороны Алина Фролова сообщила, что из почти 400 миллионов долларов военной помощи США более чем 85% этой помощи заключены контракты.

Украинская правда
Темы: США Украина


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