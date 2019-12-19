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В КОНГРЕССЕ США ОБЪЯВИЛИ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПУ ИЗ-ЗА УКРАИНЫ

Четверг, 19 декабря 2019, 03:23
В КОНГРЕССЕ США ОБЪЯВИЛИ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПУ ИЗ-ЗА УКРАИНЫ

Палата представителей Конгресса США утвердила статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Он стал третьим президентом в истории Штатов, которому Палата объявила импичмент.

Источник: трансляция заседания Палаты представителей, CNN

Детали: Большинство членов нижней палаты проголосовало за утверждение статей об импичменте. Первую статью обвинений о злоупотреблении властью поддержали 230 конгрессменов, против высказались 197.

Также большинство поддержало и вторую статью по поводу препятствования работе Конгресса.

Перед голосованием демократы и республиканцы более 6 часов обсуждали дело импичмента.

После положительного голосования дело перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно устранить Трампа с должности. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

 
Палата представителей Конгресса США утвердила статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Белый дом уже назвал голосование "позорным эпизодом в истории нации" и "мошенничеством". Там снова подчеркнули, что демократы не представили ни одного доказательства вины президента.

Новость о поддержке обвинений застала Трампа во время выступления перед сторонниками в Мичигане. Глава Белого дома заявил, что "за" не голосовал ни один республиканец. По его словам, Республиканская партия никогда не была так едина как сейчас. Он упрекнул демократов, что трое из них не поддержали обвинения.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Напомним:

  • Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании Конгресса.
  • Отчет основывается на публичных и закрытых показаниях дипломатов и других должностных лиц в администрации президента.
  • Свидетели подробно описали, как президент и его союзники заставляли Украину объявить о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.
  • При этом Трамп задержал почти 400 миллионов долларов военной помощи США для Украины, пообещав - в обмен на заявление о расследовании - помощь разблокировать и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
  • Трамп назвал "смехотворными" официальные обвинения обнародованы в Палате представителей.

Украинская правда

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Темы: ТрампимпичментСШАЗеленский
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