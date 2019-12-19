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Рейтинг Зеленского подрос

Четверг, 19 декабря 2019, 10:22
Рейтинг Зеленского подрос

За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Владимира Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство – уменьшилось с 33 до 25%.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 декабря 

 

Дословно: "Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях президента Зеленского было больше успехов, чем неудач".

Детали: 41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. И только 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи.

Отмечается, что последний тезис больше всего поддерживают избиратели "Европейской солидарности".

40% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 38% – в неправильном, 22% – затруднились оценить.

 

Отмечается, что за последние 2 недели произошел рост положительных оценок (с 33 до 40%) и уменьшение негативных (с 48 до 38%), таким образом показатели вернулись к уровню, который фиксировался в октябре.

Больше оптимистов относительно ситуации в стране среди жителей Юга, младших опрошенных и избирателей партии "Слуга народа".

Зеленский также возглавляет рейтинг доверия украинцев. Ему доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%.

Далее идут спикер Ради Дмитрий Разумков (28% и 44% соответственно) и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук (28% и 59%), сопредседатель "ОПЗЖ" Юрий Бойко (23% и 58%), премьер Алексей Гончарук (22 % и 44%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (19% и 74%).

 

Опрос проводился среди 2500 совершеннолетних жителей Украины путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,0%.

Читайте также: Вдвое больше негатива для Зеленского и обвал доверия Раде. Что происходит

Украинская правда

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Темы: Зеленскийопросрейтинг
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