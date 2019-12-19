В декабре рейтинг Зеленского подрос

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Четверг, 19 декабря 2019, 11:22

За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Владимира Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство – уменьшилось с 33 до 25%.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 декабря 

 

Дословно: "Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях президента Зеленского было больше успехов, чем неудач".

Детали: 41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. И только 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи.

Отмечается, что последний тезис больше всего поддерживают избиратели "Европейской солидарности".

Дополняется…

Украинская правда
Темы: Зеленский опрос


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