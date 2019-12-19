В декабре рейтинг Зеленского подрос
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Четверг, 19 декабря 2019, 11:22
За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Владимира Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство – уменьшилось с 33 до 25%.
Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 декабря
Дословно: "Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях президента Зеленского было больше успехов, чем неудач".
Детали: 41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. И только 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи.
Отмечается, что последний тезис больше всего поддерживают избиратели "Европейской солидарности".
Дополняется…
Украинская правда
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