Вдвое больше негатива для Зеленского и обвал доверия Раде. Что происходит

Вдвое больше негатива для Зеленского и обвал доверия Рады. Что происходит
Рейтинг Володимира Зеленського як кандидата у президенти та довіра до нього вже як до глави держави відкрила небачені раніше в Україні межі електоральної підтримки. Нікому з його попередників не вдавалось вирватись у лідери, заручившись голосами понад 70 відсотків виборців.
За півроку президентства рейтинг Зеленського, хоч і похитнувся, але залишився незвично високим як для української політики.
25 листопада фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології оприлюднили спільне дослідження, проведене у перші дві третини місяця.
За останні три місяці майже удвічі, з 13% до 24%, зросла кількість тих, хто негативно оцінює дії Зеленського. Однак відсоток громадян, які все ще його підтримують, більш-менш стабільний: 62% зараз, 64 – місяць тому (за похибки у 2,3%).
Президент старанно демонструє свою владу і вплив, у тому числі на депутатів. "Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", – натякав він на покарання за неслухняність.
Однак парламентом задоволені менше, ніж Зеленським – лише 34%. При цьому кількість симпатиків Верховної Ради впала на 19% у порівнянні з жовтнем, коли їх було 53%.
Довіру до "слуг народу" періодично підривають ті чи інші скандали: звинувачення у підкупі, публікація особистих листувань чи невідомих раніше сторінок біографії із, наприклад, кримінальним минулим.
Про довіру до депутатів уже жартував і сам Зеленський. "Нікому не кажіть, але вже пора міняти й цих", – сказав він якось школярці, закликаючи долучатись до політики.
Чому парламент із пропрезидентською монобільшістю втрачає підтримку помітно швидше, ніж Зеленський? "Українська правда" звернулася з цим питанням до соціологів та аналітиків.
Олексій Гарань, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва
По-перше. Значною мірою це пояснюється ставленням наших виборців до парламенту. Завжди було так, що рейтинг президента був вищим за рейтинг парламенту. Це було характерно і за Порошенка, і за Ющенка, і за Кучми.
Ставлення до парламенту більш критичне, враховуючи скандали і те, що між президентом і парламентом часто йшла боротьба, перетягування повноважень. Всі президенти, значною мірою, займалися дискредитацією парламенту.
По-друге. Я думаю, що це особливості цього виборчого циклу і феномен Зеленського. Ми розуміємо, що тут первинне? Первинний – це феномен Зеленського, а уже похідне від цього – його перемога на парламентських виборах, формування монобільшості.
Ми бачимо скандали, знову ж таки, які починаються в парламенті, в тому числі у фракції Зеленського. У той час команда Зеленського краще працює над іміджем президента, ніж з парламентом, в якому ми бачимо і "турборежими", і неврахування думки опозиції, і скандали в правлячій фракції.
Рейтинг президента теж падає. Але не настільки суттєво. Тобто він знижується, і це зниження є статистично значущим. Все-таки більше людей пов'язують більше надій з діями самого Зеленського.
І тут слід сказати, що низка ініціатив, які йшли від Зеленського, отримують позитивне схвалення, починаючи з пресконференції, виступи на велотренажерах чи в Теслі.
Але людям це подобається, на жаль. Хоча експерти критично ставляться до багатьох дій Зеленського, які носять піарний характер.
Що люди бачать першочерговими діями, які має зробити Зеленський?
- Припинення вогню на Донбасі – Зеленський зараз це намагається робити.
Питання, якою ціною. Але це питання ставлять експерти. А для людей важливо: 74% вважають, що припинення вогню на Донбасі – це пріоритет.
- Зростання життєвих стандартів людей (51% каже, що це важливі речі) і зниження тарифів (37%).
Ми знаємо, що це не парафія Зеленського. Він не зможе нічого зробити, але у нього є можливість перекласти відповідальність на уряд. Уряд може бути громовідводом в такій конструкції, яка є зараз.
- Покарання винних у корупції посадовців – 35%.
Тут ми бачимо, що Зеленський робить речі, які на межі фолу, починається політичне переслідування. І те, що в експертів викликає питання, скажімо, ув'язнення Пашинського, для народа це означає: молодець, переслідує.
І тому особистий рейтинг Зеленського лишається вищим.
Якщо ми подивимось на серпневе опитування, то там Рада ще не почала працювати, уряд ще не був сформований, а уже був рейтинг довіри до них – більше половини. Це за рахунок феномена Зеленського.
Я б не говорив про стрімке падіння схвалення дій лише Ради, тому що цей показник залежить від того, як формулювати питання. Ми зараз бачимо тенденцію зі зниження рейтингу і президента, і Верховної Ради. Але зниження рейтингу Верховної Ради більш відчутне, і мені здається, що більш зрозуміле.
Володимир Паніотто, гендиректор Київського міжнародного інституту соціології, професор кафедри соціології Університету "Києво-Могилянська Академія"
Постійні скандали, які виникають навколо президентської фракції "Слуга народу", впливають на ставлення до Верховної Ради. Щодо схвалення самого Зеленського – його дії не виглядають такими провальними чи скандальними, як дії "слуг".
Зеленський у ситуаціях, коли виникають проблеми з тими чи іншими представниками своєї партії, підтримує їхнє звільнення з фракції чи якісь інші санкції і таким чином зберігає гарне ставлення людей до себе.
Президент не допомагає своїми словами чи діями тим депутатам, які потрапили у скандал, а фактично від них відмежовується.
Тим не менш, Зеленського все ще асоціюють з людьми, які увійшли у Раду під його брендом, але поки що позиція глави держави виглядає логічною. Мовляв, ми не можемо знати всіх людей, які потрапили до парламенту, виявляються нові факти, і ми на них реагуємо.
Але якщо з його фракцією з часом буде все зовсім погано, це позначиться і на рейтингу глави держави. Деякі зсуви вже є.
Якщо дії президента зараз схвалюють 64% людей, а голосували на виборах майже 75%, то це говорить про погіршення ставлення і до Зеленського.
Негативні ситуації у "Слузі народу" все одно кидають тінь на рейтинг глави держави.
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