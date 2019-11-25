Вдвое больше негатива для Зеленского и обвал доверия Раде. Что происходит

Рейтинг Володимира Зеленського як кандидата у президенти та довіра до нього вже як до глави держави відкрила небачені раніше в Україні межі електоральної підтримки. Нікому з його попередників не вдавалось вирватись у лідери, заручившись голосами понад 70 відсотків виборців.

За півроку президентства рейтинг Зеленського, хоч і похитнувся, але залишився незвично високим як для української політики.

25 листопада фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології оприлюднили спільне дослідження, проведене у перші дві третини місяця.

За останні три місяці майже удвічі, з 13% до 24%, зросла кількість тих, хто негативно оцінює дії Зеленського. Однак відсоток громадян, які все ще його підтримують, більш-менш стабільний: 62% зараз, 64 – місяць тому (за похибки у 2,3%).

Президент старанно демонструє свою владу і вплив, у тому числі на депутатів. "Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", – натякав він на покарання за неслухняність.

Однак парламентом задоволені менше, ніж Зеленським – лише 34%. При цьому кількість симпатиків Верховної Ради впала на 19% у порівнянні з жовтнем, коли їх було 53%.

Довіру до "слуг народу" періодично підривають ті чи інші скандали: звинувачення у підкупі, публікація особистих листувань чи невідомих раніше сторінок біографії із, наприклад, кримінальним минулим.

Про довіру до депутатів уже жартував і сам Зеленський. "Нікому не кажіть, але вже пора міняти й цих", – сказав він якось школярці, закликаючи долучатись до політики.

Чому парламент із пропрезидентською монобільшістю втрачає підтримку помітно швидше, ніж Зеленський? "Українська правда" звернулася з цим питанням до соціологів та аналітиків.

інфографіка: сергій корнієнко, уп

Олексій Гарань

Олексій Гарань, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

По-перше. Значною мірою це пояснюється ставленням наших виборців до парламенту. Завжди було так, що рейтинг президента був вищим за рейтинг парламенту. Це було характерно і за Порошенка, і за Ющенка, і за Кучми.

Ставлення до парламенту більш критичне, враховуючи скандали і те, що між президентом і парламентом часто йшла боротьба, перетягування повноважень. Всі президенти, значною мірою, займалися дискредитацією парламенту.

По-друге. Я думаю, що це особливості цього виборчого циклу і феномен Зеленського. Ми розуміємо, що тут первинне? Первинний – це феномен Зеленського, а уже похідне від цього – його перемога на парламентських виборах, формування монобільшості.

Ми бачимо скандали, знову ж таки, які починаються в парламенті, в тому числі у фракції Зеленського. У той час команда Зеленського краще працює над іміджем президента, ніж з парламентом, в якому ми бачимо і "турборежими", і неврахування думки опозиції, і скандали в правлячій фракції.

Рейтинг президента теж падає. Але не настільки суттєво. Тобто він знижується, і це зниження є статистично значущим. Все-таки більше людей пов'язують більше надій з діями самого Зеленського.

І тут слід сказати, що низка ініціатив, які йшли від Зеленського, отримують позитивне схвалення, починаючи з пресконференції, виступи на велотренажерах чи в Теслі.

Але людям це подобається, на жаль. Хоча експерти критично ставляться до багатьох дій Зеленського, які носять піарний характер.

Що люди бачать першочерговими діями, які має зробити Зеленський?

Припинення вогню на Донбасі – Зеленський зараз це намагається робити.

Питання, якою ціною. Але це питання ставлять експерти. А для людей важливо: 74% вважають, що припинення вогню на Донбасі – це пріоритет.

Зростання життєвих стандартів людей (51% каже, що це важливі речі) і зниження тарифів (37%).

Ми знаємо, що це не парафія Зеленського. Він не зможе нічого зробити, але у нього є можливість перекласти відповідальність на уряд. Уряд може бути громовідводом в такій конструкції, яка є зараз.

Покарання винних у корупції посадовців – 35%.

Тут ми бачимо, що Зеленський робить речі, які на межі фолу, починається політичне переслідування. І те, що в експертів викликає питання, скажімо, ув'язнення Пашинського, для народа це означає: молодець, переслідує.

І тому особистий рейтинг Зеленського лишається вищим.

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Якщо ми подивимось на серпневе опитування, то там Рада ще не почала працювати, уряд ще не був сформований, а уже був рейтинг довіри до них – більше половини. Це за рахунок феномена Зеленського.

Я б не говорив про стрімке падіння схвалення дій лише Ради, тому що цей показник залежить від того, як формулювати питання. Ми зараз бачимо тенденцію зі зниження рейтингу і президента, і Верховної Ради. Але зниження рейтингу Верховної Ради більш відчутне, і мені здається, що більш зрозуміле.

Дані спільного опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології

Володимир Паніотто

Володимир Паніотто, гендиректор Київського міжнародного інституту соціології, професор кафедри соціології Університету "Києво-Могилянська Академія"

Постійні скандали, які виникають навколо президентської фракції "Слуга народу", впливають на ставлення до Верховної Ради. Щодо схвалення самого Зеленського – його дії не виглядають такими провальними чи скандальними, як дії "слуг".

Зеленський у ситуаціях, коли виникають проблеми з тими чи іншими представниками своєї партії, підтримує їхнє звільнення з фракції чи якісь інші санкції і таким чином зберігає гарне ставлення людей до себе.

Президент не допомагає своїми словами чи діями тим депутатам, які потрапили у скандал, а фактично від них відмежовується.

Тим не менш, Зеленського все ще асоціюють з людьми, які увійшли у Раду під його брендом, але поки що позиція глави держави виглядає логічною. Мовляв, ми не можемо знати всіх людей, які потрапили до парламенту, виявляються нові факти, і ми на них реагуємо.

Але якщо з його фракцією з часом буде все зовсім погано, це позначиться і на рейтингу глави держави. Деякі зсуви вже є.

Якщо дії президента зараз схвалюють 64% людей, а голосували на виборах майже 75%, то це говорить про погіршення ставлення і до Зеленського.

Негативні ситуації у "Слузі народу" все одно кидають тінь на рейтинг глави держави.