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Янчук пошел судом против Кабмина из-за отстранения от должности

Четверг, 19 декабря 2019, 12:30
Янчук пошел судом против Кабмина из-за отстранения от должности

Экс-глава Агентства по розыску и менеджменту активов Антон Янчук подал иск против Кабинета министров из-за отстранения его от должности.

Источник: сайт Окружного админсуда Киева

Дословно: "Антон Янчук судится с Правительством относительно отстранения его от исполнения обязанностей главы АРМА".

Детали: Окружной админсуд открыл производство по данному иску и назначил подготовительное заседание на 21 января.

Отмечается, что Янчук просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина об отстранении его от исполнения полномочий председателя АРМА и отменить распоряжение о назначении Виталия Сигидина врио председателя АРМА.

Также Янчук просит признать противоправным и отменить решение Правительства о возбуждении в отношении него дисциплинарного производства.

Предыстория: 

  • 21 ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил в Facebook, что отстранил руководство Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, за срыв отопительного сезона на Львовщине.
  • Позже Гончарук изменил свой пост, убрав из него предложение об отстранении руководства АРМА.
  • После этого на Facebook-cтранице АРМА появилось заявление, что "в сообщении правительства отсутствует решение об отстранении руководства АРМА от выполнения обязанностей". 
  • При этом распоряжение об отстранении Янчука датировано еще 15 ноября.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровсуд
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