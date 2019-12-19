Путин поддержал Сталина в решении разделить Польшу в 1939 году

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Четверг, 19 декабря 2019, 17:01
Совместный парад вермахта и Красной Армии в Бресте. 1939 год

Президент Росси Владимир Путин оправдывает введение советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.

Источник: пресс-конференция Путина 19 декабря

Прямая речь: "Советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами… Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство, войска-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы. Не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".

Напомним: 23 августа 1939 года гитлеровская Германия и Советский Союз заключили договор о ненападении. К договору прилагался секретный протокол о разделении интересов подписантов в Восточной Европе. В частности, Гитлер и Сталин договорились о разделе Польши.

1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии вторглись на территорию Польши с запада, а 17 сентября 1939 года в Польшу вошли с востока советские войска. Сражаться на два фронта страна не могла. Ее раздел вермахт и части Красной Армии отпраздновали совместным парадом в Бресте.

Украинская правда
Темы: Путин Сталин Польша


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