"ОПОРА" об изменениях в Избирательном кодексе: Мажоритарка ушла в небытие

Гражданская сеть "ОПОРА" поддержала усилия Верховной Рады относительно работы над избирательным кодексом, но имеет несколько замечаний к отдельным его положениям.

Источник: заявление "ОПОРЫ", Facebook-страница Айвазовской

Прямая речь председателя правления "ОПОРЫ" Ольги Айвазовской: "Сегодня голосование 330 голосами в пленарном зале продемонстрировало, что нет ничего такого невозможного. И мажоритарка ушла в небытие с 1 января 2020 года".

Дословно "ОПОРА": Гражданская сеть ОПОРА приветствует усилия Верховной Рады по построению диалога и нахождения компромиссного решения по вопросам избирательного кодекса".

Детали: В общественной сети отмечают, что Избирательный кодекс имеет как прогрессивные, так и неэффективные положения.

Самым большим вызовом в "ОПОРЕ" называют "решение парламента ограничить открытость избирательных списков на парламентских и местных выборах".

Дискуссионным также считают исключения положений о ЦИК и Государственном реестре избирателей с Избирательного кодекса и сохранения силу специальными законами.

По мнению ОПОРЫ, перечень доступность избирательных данных является незначительной и уже в феврале парламенту целесообразно существенно расширить возможности граждан к доступу к информации о выборах.

Кодексом предусматривается применение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками. Избиратель получит возможность проголосовать не только за партию, но и за ее конкретного кандидата.

В то же время, в ОПОРЕ отметили, ссылаясь на окончательную версию кодекса, что депутаты решили отказаться от предложения президента Владимира Зеленского ввести пропорциональную избирательную систему с полностью открытыми избирательными списками.

По мнению общественного движения, требование набрать 25% избирательной квоты (не менее 7 тыс. при моделировании результатов выборов 2019 года) для продвижения кандидата, а также закрепления 9-ти гарантированных мандатов для каждой партии, преодолевшей избирательный барьер, способствует закрытости избирательного списка прежде всего в пользу "малых" партий, поскольку непропорционально большое количество кандидатов от них получат мандаты по партийным очередности.

Новая форма избирательного бюллетеня не способствует персонифицированному голосованию избирателей за конкретных кандидатов. Избиратель поддерживает весь список партии и факультативно может проставить порядковый номер кандидата от этой партии в конце текста всего бюллетеня.

Количество депутатских мандатов в каждом из регионов зависит от активности избирателей. Чем больше явка, тем больше представительство избирательного округа в парламенте.

В ОПОРЕ такой подход не поддерживают. Отмечается, что временные вопросы безопасности осложнения или просто погодные условия могут снизить активность избирателей, в результате чего регион будет недопредставлен в парламенте в течение 5 лет.

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